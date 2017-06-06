Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Китай и Бельгия впервые запустили железнодорожный торговый маршрут

Экономика и бизнес
6 июня, 9:06 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Общая протяженность маршрута составит 10 тысяч км, а срок его преодоления составит 18 суток

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский город Дацин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян) и бельгийский порт Зебрюгге во вторник официально открыли новый логистический железнодорожный маршрут. Как сообщило Международное радио Китая, первый состав в Европу отправился в 09:58 по местному времени (04:58 мск).

Поезд доставит из КНР в Евросоюз через Россию и Белоруссию 41 контейнер и более 120 автомобилей Volvo S90.

Общая протяженность маршрута составит 10 тысяч км. По времени его преодоление займет 18 суток, что на 28 дней быстрее, чем транспортировка морем. Продвижение состава будет контролироваться через систему спутниковой навигации GPS.

Торговый трансконтинентальный железнодорожный маршрут по транспортировке автотехники между Хэйлунцзян и Европой открывается впервые. Проект реализован при участии компании HAO Logistics. Согласно плану, поезда из Китая в Бельгию будут ходить около 100 раз в год - таким образом в Зебрюгге ежегодно будет доставляться порядка 12 тысяч автомобилей китайской сборки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Бельгия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
4
Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров
5
"Ъ": российские авиакомпании в 2016 году понесли убытки на 10 млрд рублей
6
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
7
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
Темы дня
Загрузка...
Реклама