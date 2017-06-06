СМИ: Китай и Бельгия впервые запустили железнодорожный торговый маршрут

ПЕКИН, 6 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский город Дацин (северо-восточная провинция Хэйлунцзян) и бельгийский порт Зебрюгге во вторник официально открыли новый логистический железнодорожный маршрут. Как сообщило Международное радио Китая, первый состав в Европу отправился в 09:58 по местному времени (04:58 мск).

Поезд доставит из КНР в Евросоюз через Россию и Белоруссию 41 контейнер и более 120 автомобилей Volvo S90.

Общая протяженность маршрута составит 10 тысяч км. По времени его преодоление займет 18 суток, что на 28 дней быстрее, чем транспортировка морем. Продвижение состава будет контролироваться через систему спутниковой навигации GPS.

Торговый трансконтинентальный железнодорожный маршрут по транспортировке автотехники между Хэйлунцзян и Европой открывается впервые. Проект реализован при участии компании HAO Logistics. Согласно плану, поезда из Китая в Бельгию будут ходить около 100 раз в год - таким образом в Зебрюгге ежегодно будет доставляться порядка 12 тысяч автомобилей китайской сборки.