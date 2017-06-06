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Ритейлерам могут запретить работать в выходные за нарушение норм саморегулирования

Экономика и бизнес
6 июня, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Такое предложение озвучил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, выступая на "Неделе российского ритейла"

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил наказывать ритейлеров за нарушение норм саморегулирования. Одним из вариантов мог бы стать запрет на работу в выходные дни или в ночное время для недобросовестных компаний. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, выступая на "Неделе российского ритейла".

"Вот предлагаю сегодня поупражняться по поводу невозможности работы в выходные дни и по ночам - может быть, одно из ограничений таких может для недобросовестных участников нашего саморегулирования быть такое. Можно здесь пофантазировать всем вместе", - сказал он.

Евтухов отметил, что нормы, которые вырабатывает межотраслевой экспертный совет (МЭС), должны быть обязательны к исполнению.

"Надо будет выработать механизмы, чтобы решения МЭС были обязательными, наверно это придется делать законодательно", - сказал он.

Евтухов привел в пример регулирование в сфере сбора мусора.

"Оказывается, это несложно, законодательство сегодня позволяет региональному оператору заключать договор с домохозяйствами, договариваться о том, что если он хочет раздельный сбор мусора, те домохозяйства, кто собирает раздельно, платят меньше, кто не собирает раздельно, все бросают в общий котел, те платят больше. То же самое можно сделать и здесь. Кто входит в МЭС, выполняет обязательства - тот работает по одним правилам, кто не хочет обязательства выполнять - на тех будут распространяться законодательно утвержденные правила другие", - пояснил Евтухов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает такой подход, отметил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

"Вне зависимости от того, кто входит в МЭС, а кто нет, все должны исполнять его решения. Я согласен с мнением, что должны быть штрафные санкции, это соответствует, наверное, поправкам в КоАП, это может быть прорыв, потому что никто пока не может налагать штрафные санкции кроме государства. Вопрос, какие: или денежные, или же связанные с ограничением операций на рынке", - заявил он.

Минпромторг уже выступал с предложением обязать ритейлеров выполнять нормы саморегулирования в рамках обсуждения поправок в закон о торговле, однако в итоге оно не было реализовано на практике.

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