В "Газпроме" опровергли заявление Киева об отмене принципа "бери или плати"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Принцип take or pay в контракте с Украиной не отменен, заявил на пресс-конференции зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Говорят, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так... Оно не отменило take or pay. Работа идет", - сказал Медведев.

При этом Медведев отметил, что возражения и комментарии по спору с "Нафтогазом" будут представлены в суде 30 июня.

"30 июня - это дата предоставления возражений и комментариев. Это не значит, что 30 июня последует заключение", - сказал он.

В конце мая Стокгольмский арбитраж отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Уточнялось, что решением суда также полностью отменен запрет на реэкспорт газа, и пересмотрена формула цены на газ с 2014 года, которая теперь будет привязана к котировкам на европейских газовых хабах.

В январе "Газпром" направил "Нафтогазу" счет на оплату газа, не выбранного украинской компанией во втором - четвертом кварталах 2016 года по условию "бери или плати" на сумму 5,319 млрд долларов. Украинская сторона заявила, что не будет его оплачивать до вынесения решения суда в Стокгольме. С ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с "Газпромом".

В апреле "Газпром" уточнил сумму требований к "Нафтогазу Украины", увеличив ее до 37 млрд долларов с 31,759 млрд долларов, говорится в годовом отчете российского газового холдинга по МСФО. Данная сумма "включает требования по оплате задолженности за поставленный в мае - июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери - или - плати" за 2012 - 2016 годы, а также пени за просрочку оплаты газа", отмечается в отчете.

"Газпром" против "Нафтогаза"

"Газпром" в 2014 году обратился в арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с НАК "Нафтогаз Украины" неоплаченной задолженности за природный газ и процентов за указанную задолженность. В тот же день "Нафтогаз Украины" обратился в арбитраж с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года в размере не менее 6 млрд долларов, и отмене положения контракта, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины. Дела были консолидированы.

Позднее "Нафтогаз" подал второй иск, потребовав обязать "Газпром" выплатить компенсацию за снижение объемов транзита в размере 3,2 млрд долларов и еще 3 млрд долларов за низкую транзитную ставку. "Газпром" в свою очередь направил в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к "Нафтогазу" - после добавления оплаты за невыбранные в третьем квартале 2015 года объемы общая сумма требований выросла до 31,759 млрд долларов. Сумма исковых претензий "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже составила 26,6 млрд долларов.