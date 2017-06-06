Несколько иностранных заемщиков попросили РФ о реструктуризации долга

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ряд иностранных заемщиков обратился в Минфин РФ с просьбой перенести погашение задолженности на общую сумму 117 млрд рублей.
Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Ряд иностранных заемщиков обратился к нам с предложением по реструктуризации, переносу погашения, задолженности перед Российской Федерацией, что сократило источники финансирования дефицита бюджета. Общий объем сокращения от этих источников составит 117 млрд рублей", - сказал министр.