Несколько иностранных заемщиков попросили РФ о реструктуризации долга

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ряд иностранных заемщиков обратился в Минфин РФ с просьбой перенести погашение задолженности на общую сумму 117 млрд рублей.

Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Ряд иностранных заемщиков обратился к нам с предложением по реструктуризации, переносу погашения, задолженности перед Российской Федерацией, что сократило источники финансирования дефицита бюджета. Общий объем сокращения от этих источников составит 117 млрд рублей", - сказал министр.