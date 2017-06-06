В 2017 году на Ямале планируют добыть около 9 тыс. тонн рыбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. План добычи рыбы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2017 году предусматривает вылов около 9 тыс. тонн, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона. Это примерно на 1 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, но на 300 тонн больше, чем в позапрошлом.

"План рыбодобычи в округе в 2017 году задан на уровне 9 тыс. тонн. В середине июня, уже через 10 дней, на Ямале традиционно начинается летний вылов рыбы на Оби", - рассказали в пресс-службе, добавив, что готовность флота и снаряжения к сезону стопроцентная.

По данным департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО, в прошлом году было выловлено рекордное количество рыбы за последние 15 лет. "На фоне действующих запретов на вылов муксуна и нельмы и строгого квотирования прочих сиговых предприятия округа установили рекорд последних 15 лет, добыв без малого 10 тыс. тонн рыбы, на 1300 тонн больше, чем в 2015 году", - сказал директор департамента Виктор Югай.

В 2014 году из-за истощения стада рыбы был введен запрет на вылов муксуна и нельмы. В этих условиях, отметили в департаменте, отрасль наращивает объемы добычи частиковых и тресковых видов рыб, доля которых составила 63% от годового вылова. "С начала этого года в округе уже добыто более 2,5 тыс. тонн рыбы, на 400 тонн больше, чем с января по май 2016 года", - сообщили в департаменте.

"Стоит отметить, что в минувшем году объемы реализации рыбы внутри округа выросли на 10%, и сегодня обеспеченность населения Ямала собственной рыбой составляет 84%. Перед всеми предприятиями стоит задача расширения рынков сбыта. В планах "Салехардского комбината", ключевого переработчика рыбы в регионе, поставки в ближнее зарубежье, Белоруссию и Казахстан", - добавили в пресс-службе.

На территории округа промышленную добычу водных биологических ресурсов ведут 82 предприятия различных форм собственности, на предприятиях рыбного хозяйства трудятся 2,5 тыс. человек, большинство из которых являются представителями коренного населения. Объем финансирования всего агропромышленного комплекса ЯНАО на 2017 год - 2,645 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 33,919 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на поддержку оленеводства и рыбодобычи, растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства.