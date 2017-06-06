Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В 2017 году на Ямале планируют добыть около 9 тыс. тонн рыбы

Экономика и бизнес
6 июня, 15:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

В 2016 году в ЯНАО было выловлено рекордное количество рыбы за последние 15 лет

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Виктор Драчев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. План добычи рыбы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2017 году предусматривает вылов около 9 тыс. тонн, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона. Это примерно на 1 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году, но на 300 тонн больше, чем в позапрошлом.

"План рыбодобычи в округе в 2017 году задан на уровне 9 тыс. тонн. В середине июня, уже через 10 дней, на Ямале традиционно начинается летний вылов рыбы на Оби", - рассказали в пресс-службе, добавив, что готовность флота и снаряжения к сезону стопроцентная.

По данным департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО, в прошлом году было выловлено рекордное количество рыбы за последние 15 лет. "На фоне действующих запретов на вылов муксуна и нельмы и строгого квотирования прочих сиговых предприятия округа установили рекорд последних 15 лет, добыв без малого 10 тыс. тонн рыбы, на 1300 тонн больше, чем в 2015 году", - сказал директор департамента Виктор Югай.

В 2014 году из-за истощения стада рыбы был введен запрет на вылов муксуна и нельмы. В этих условиях, отметили в департаменте, отрасль наращивает объемы добычи частиковых и тресковых видов рыб, доля которых составила 63% от годового вылова. "С начала этого года в округе уже добыто более 2,5 тыс. тонн рыбы, на 400 тонн больше, чем с января по май 2016 года", - сообщили в департаменте.

"Стоит отметить, что в минувшем году объемы реализации рыбы внутри округа выросли на 10%, и сегодня обеспеченность населения Ямала собственной рыбой составляет 84%. Перед всеми предприятиями стоит задача расширения рынков сбыта. В планах "Салехардского комбината", ключевого переработчика рыбы в регионе, поставки в ближнее зарубежье, Белоруссию и Казахстан", - добавили в пресс-службе.

На территории округа промышленную добычу водных биологических ресурсов ведут 82 предприятия различных форм собственности, на предприятиях рыбного хозяйства трудятся 2,5 тыс. человек, большинство из которых являются представителями коренного населения. Объем финансирования всего агропромышленного комплекса ЯНАО на 2017 год - 2,645 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета - 33,919 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на поддержку оленеводства и рыбодобычи, растениеводства, молочного и мясного скотоводства, звероводства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выплаты по адресной продовольственной помощи могут достичь 10 тыс. руб. на человека в год
2
Украинский лайнер направляется в Россию по указанию нового владельца
3
МиГ-31 перехватил рядом с границей РФ самолет ВВС Норвегии P-3C
4
Около 100 домов исключены из реновации по желанию жильцов, свыше 4 тыс. остались
5
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
6
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
7
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777
Темы дня
Загрузка...
Реклама