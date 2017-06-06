Инфляция в РФ в мае составила 0,4%, в годовом выражении - 4,1%

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в мае 2017 г. составила 0,4%, в годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,1%, сообщается в материалах Росстата.
Рост цен на продовольственные товары в мае составил 0,6% (без учета плодоовощной продукции цены на них снизились на 0,1%), непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги - на 0,4%.
В мае в пяти субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и более, из них в Ростовской области и Республике Калмыкия - на 1,1% в результате удорожания продуктов питания на 2,8% и 2,1% соответственно.
Вместе с тем в Магаданской области и Республике Мордовия потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,2% и 0,1% вследствие снижения цен на продукты на 0,7% и 0,4% соответственно.
В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,6% (с начала года на 2,4%), в Санкт-Петербурге - 0,5% (2,9%).
В мае по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание плодоовощной продукции. Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на белокочанную капусту - в 1,4 раза, на картофель, лук, морковь, свеклу - в 1,2-1,3 раза, на лимоны - на 11,1%, на яблоки - на 7,5%. В то же время огурцы подешевели на 26,4%, помидоры - на 11,5%, чеснок - на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи - на 0,2-3,6%.
Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,1% подорожало мороженое, на 0,9% - глазированные творожные сырки.
Снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% - на шлифованный рис, до 3,8% - на гречневую крупу.
Кроме того, на 2,5% стали дешевле национальные сыры и брынза, на 0,1-0,6% - говядина и свинина (кроме бескостного мяса), мясо птицы, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), соленые сельди, сычужные сыры, мука, чай, кофе, жевательная резинка, шоколад, карамель, пиво зарубежных торговых марок.
В мае отмечалось заметное увеличение цен на отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента. Так, цены на женские туфли и босоножки выросли на 2,3%, на детские туфли - на 1,3%, на летние платья (сарафаны) для девочек - на 0,7%.
Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,3% подорожал уголь, на 0,7-0,9% - садовые лопаты, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, кремы для лица, отдельные виды строительных материалов.
В группе медикаментов и медицинских товаров значительное снижение цен зафиксировано на валидол - на 3,9%, сульфацетамид, отечественные поливитамины без минералов, офтан катахром - на 1,6-2,7%. Одновременно на 0,6-0,8% стали дороже поливитамины с макро- и микроэлементами, ренни, отечественная вата.
Кроме того, на 0,4-1,3% подешевели свежесрезанные цветы, газомоторное топливо, персональные компьютеры, смартфоны, холодильники, стиральные машины.
В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 10,6%.
Среди наблюдаемых услуг туризма и отдыха на 0,8-1,6% дороже стали обходиться поездки в Грецию, экскурсионные поездки в Финляндию и по городам Европы, городские автобусные экскурсии, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России, услуги организатора проведения торжеств. Одновременно туры на отдых в Таиланде, поездки в Китай подешевели на 2,2% и 0,4% соответственно.
В группе услуг связи на 5,1% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 2,8% - стоимость минуты местного соединения (разговора) по сотовой связи.
Среди других наблюдаемых видов услуг на 1,9% выросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа и проживания в гостинице, на 0,9% - мужской стрижки.
Одновременно на 1,2-2,6% снизилась плата за пользование потребительским кредитом и отдельные виды ритуальных услуг, на 0,4% - за проживание в студенческом общежитии.