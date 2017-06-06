Инфляция в РФ в мае составила 0,4%, в годовом выражении - 4,1%

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в мае 2017 г. составила 0,4%, в годовом выражении рост потребительских цен сложился на уровне 4,1%, сообщается в материалах Росстата.

Рост цен на продовольственные товары в мае составил 0,6% (без учета плодоовощной продукции цены на них снизились на 0,1%), непродовольственные товары подорожали на 0,2%, услуги - на 0,4%.

В мае в пяти субъектах России потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,9% и более, из них в Ростовской области и Республике Калмыкия - на 1,1% в результате удорожания продуктов питания на 2,8% и 2,1% соответственно.

Вместе с тем в Магаданской области и Республике Мордовия потребительские товары и услуги в среднем подешевели на 0,2% и 0,1% вследствие снижения цен на продукты на 0,7% и 0,4% соответственно.

В Москве потребительские цены за месяц выросли на 0,6% (с начала года на 2,4%), в Санкт-Петербурге - 0,5% (2,9%).

В мае по-прежнему росли цены на плодоовощную продукцию

В мае по-прежнему значительное влияние на рост потребительских цен оказывало удорожание плодоовощной продукции. Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на белокочанную капусту - в 1,4 раза, на картофель, лук, морковь, свеклу - в 1,2-1,3 раза, на лимоны - на 11,1%, на яблоки - на 7,5%. В то же время огурцы подешевели на 26,4%, помидоры - на 11,5%, чеснок - на 5,6%, виноград, сухофрукты, орехи и замороженные овощи - на 0,2-3,6%.

Среди других наблюдаемых видов продовольственных товаров на 1,1% подорожало мороженое, на 0,9% - глазированные творожные сырки.

Снижение цен отмечалось на все наблюдаемые виды крупяных изделий: от 0,3% - на шлифованный рис, до 3,8% - на гречневую крупу.

Кроме того, на 2,5% стали дешевле национальные сыры и брынза, на 0,1-0,6% - говядина и свинина (кроме бескостного мяса), мясо птицы, мороженая разделанная рыба (кроме лососевых пород), соленые сельди, сычужные сыры, мука, чай, кофе, жевательная резинка, шоколад, карамель, пиво зарубежных торговых марок.

Среди непродовольственной продукции дорожали сезонные товары

В мае отмечалось заметное увеличение цен на отдельные виды одежды и обуви весенне-летнего ассортимента. Так, цены на женские туфли и босоножки выросли на 2,3%, на детские туфли - на 1,3%, на летние платья (сарафаны) для девочек - на 0,7%.

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 1,3% подорожал уголь, на 0,7-0,9% - садовые лопаты, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок, кремы для лица, отдельные виды строительных материалов.

В группе медикаментов и медицинских товаров значительное снижение цен зафиксировано на валидол - на 3,9%, сульфацетамид, отечественные поливитамины без минералов, офтан катахром - на 1,6-2,7%. Одновременно на 0,6-0,8% стали дороже поливитамины с макро- и микроэлементами, ренни, отечественная вата.

Кроме того, на 0,4-1,3% подешевели свежесрезанные цветы, газомоторное топливо, персональные компьютеры, смартфоны, холодильники, стиральные машины.

В мае росла стоимость услуг транспорта

В мае в группе услуг пассажирского транспорта существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования - на 10,6%.

Среди наблюдаемых услуг туризма и отдыха на 0,8-1,6% дороже стали обходиться поездки в Грецию, экскурсионные поездки в Финляндию и по городам Европы, городские автобусные экскурсии, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России, услуги организатора проведения торжеств. Одновременно туры на отдых в Таиланде, поездки в Китай подешевели на 2,2% и 0,4% соответственно.

В группе услуг связи на 5,1% увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, на 2,8% - стоимость минуты местного соединения (разговора) по сотовой связи.

Среди других наблюдаемых видов услуг на 1,9% выросла стоимость аренды индивидуального банковского сейфа и проживания в гостинице, на 0,9% - мужской стрижки.

Одновременно на 1,2-2,6% снизилась плата за пользование потребительским кредитом и отдельные виды ритуальных услуг, на 0,4% - за проживание в студенческом общежитии.