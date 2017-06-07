Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума рассмотрит законопроект о черных списках авиапассажиров

Экономика и бизнес
7 июня, 0:05 UTC+3 МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Инициативой предусматривается, что авиаперевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение трех лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду во втором, основном, чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки авиапассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Инициативой предусматривается, что авиаперевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение трех лет.

Как сообщил журналистам первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, данный законопроект обсуждается уже давно. "Будет второе чтение. Законом предусматривается порядок включения в черные списки авиапассажиров, которые нарушают правила (на борту самолета), и они подвергаются различным административным взысканиям, в том числе в судебном порядке", - сказал Жуков.

Речь идет о поправках в Воздушный кодекс РФ, внесенных депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым. Они предусматривают "наделение перевозчика правом в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки лицу, допустившему нарушение правил поведения на борту воздушного судна, создавшему угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнившему распоряжений командира экипажа самолета". Законопроектом также предлагается предоставить авиакомпаниям право официально публиковать списки авиадебоширов.

Как сообщал ранее ТАСС глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, ко второму чтению законопроекта появилась норма, в соответствии с которой авиакомпании смогут на три года запрещать летать своими рейсами тем, кто нарушил порядок на борту. По словам парламентария, Госдума может полностью принять закон о черных списках авиапассажиров до конца этого месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авиадебоширы в воздухе и на земле
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
2
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
3
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
4
Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью признает вину
5
Футбольную команду сняли с турнира, обвинив 8-летнюю девочку в том, что она мальчик
6
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
7
Sky: Саудовская Аравия выдвинула 10 условий для нормализации отношений с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама