Госдума рассмотрит законопроект о черных списках авиапассажиров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в среду во втором, основном, чтении законопроект, в соответствии с которым авиакомпании смогут составлять черные списки авиапассажиров, нарушивших порядок на борту самолета. Инициативой предусматривается, что авиаперевозчик сможет запрещать дебоширам летать своими рейсами в течение трех лет.

Как сообщил журналистам первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, данный законопроект обсуждается уже давно. "Будет второе чтение. Законом предусматривается порядок включения в черные списки авиапассажиров, которые нарушают правила (на борту самолета), и они подвергаются различным административным взысканиям, в том числе в судебном порядке", - сказал Жуков.

Речь идет о поправках в Воздушный кодекс РФ, внесенных депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым. Они предусматривают "наделение перевозчика правом в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки лицу, допустившему нарушение правил поведения на борту воздушного судна, создавшему угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнившему распоряжений командира экипажа самолета". Законопроектом также предлагается предоставить авиакомпаниям право официально публиковать списки авиадебоширов.

Как сообщал ранее ТАСС глава профильного думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, ко второму чтению законопроекта появилась норма, в соответствии с которой авиакомпании смогут на три года запрещать летать своими рейсами тем, кто нарушил порядок на борту. По словам парламентария, Госдума может полностью принять закон о черных списках авиапассажиров до конца этого месяца.