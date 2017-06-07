ЕврАзЭС может создать единую информационную систему для борьбы с санкционной продукцией

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс, или ЕАЭС) планирует создать единую информационную систему, которая позволит более эффективно бороться с нелегальным ввозом продукции. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил глава ФТС Владимир Булавин.
"Решить проблему в масштабах ЕАЭС возможно, если мы будем видеть весь массив декларационных документов стран-партнеров, в том числе по таможенной стоимости. У нас есть обмен информацией, но по неким блокам доступа к базам пока нет. Скорее всего, под эгидой ЕЭК будет создана единая информационная система, и тогда всё станет достаточно прозрачно. Этот вопрос сейчас обсуждается", - заявил он газете.
Глава ФТС также отметил, что будет повышаться эффективность работы мобильных групп, предотвращающих нелегальный ввоз продукции из государств Таможенного союза, в частности, за счет их дополнительного технического оснащения на выделенные распоряжением правительства средства.