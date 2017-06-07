Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На пункты пропуска по электронный визам в свободный порт Владивосток выделят 170 млн руб.

Экономика и бизнес
7 июня, 2:49 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, июня. /ТАСС

В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект по корректировке федерального бюджета на 2017 год

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Корректировки федерального бюджета на 2017 год, которые сейчас рассматриваются в Госдуме, предусматривают выделение 170 млн рублей на работы механизма электронных виз в пунктах пропуска в Свободном порту Владивосток, сообщает Минвостокразвития.

"В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект по корректировке федерального бюджета на 2017 год. В рамках указанного законопроекта учтено выделение 170 млн рублей на обеспечение возможности въезда иностранных граждан через пункты пропуска Свободного порта Владивосток на основании электронных виз", - говорится в сообщении.

В первую очередь по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке, в перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта, - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Консульский сбор взиматься не будет, то есть получение визы будет бесплатным, уточняют в министерстве.

Ранее правительство РФ утвердило правила оформления электронных виз и въезда по ним в Россию граждан иностранных государств, представленные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, оформить электронную визу станет возможным с 1 августа. Получить такую визу смогут жители 18 стран: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теплоход "Генерал Ватутин" прошел в РФ пограничный контроль
2
Порошенко подписал закон о языковой квоте для украинских телеканалов
3
Путин: открытого масштабного конфликта между Россией и США не пережил бы никто
4
ВВС коалиции нанесли авиаудар по проправительственным силам в Сирии
5
CNN: разведка США полагает, что хакеры из РФ причастны к скандалу вокруг Катара
6
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
7
"Известия": встреча Путина и Трампа может пройти без заявления для прессы
Темы дня
Загрузка...
Реклама