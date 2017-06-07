На пункты пропуска по электронный визам в свободный порт Владивосток выделят 170 млн руб.

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Корректировки федерального бюджета на 2017 год, которые сейчас рассматриваются в Госдуме, предусматривают выделение 170 млн рублей на работы механизма электронных виз в пунктах пропуска в Свободном порту Владивосток, сообщает Минвостокразвития.
"В настоящее время в Госдуме рассматривается законопроект по корректировке федерального бюджета на 2017 год. В рамках указанного законопроекта учтено выделение 170 млн рублей на обеспечение возможности въезда иностранных граждан через пункты пропуска Свободного порта Владивосток на основании электронных виз", - говорится в сообщении.
В первую очередь по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке, в перспективе прибыть по электронной визе иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта, - Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Консульский сбор взиматься не будет, то есть получение визы будет бесплатным, уточняют в министерстве.
Ранее правительство РФ утвердило правила оформления электронных виз и въезда по ним в Россию граждан иностранных государств, представленные Министерством РФ по развитию Дальнего Востока, оформить электронную визу станет возможным с 1 августа. Получить такую визу смогут жители 18 стран: Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция. Виза будет действовать в течение 30 дней с момента ее оформления.