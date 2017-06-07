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Медведев поручил разработать план развития технологического предпринимательства в вузах

Экономика и бизнес
7 июня, 10:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Кроме того, премьер поручил Минобрнауки рассмотреть возможность учета в качестве выпускных квалификационных работ создание студенческих стартапов

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки совместно с рядом министерств и ведомств разработать дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в высших учебных заведениях. Об этом сообщается в опубликованном в среду на сайте правительства перечне решений по итогам заседания президиума Совета при президенте России по модернизации экономики и инновационному развитию, прошедшего 25 мая в Казани.

Так, Минобрнауки совместно с Минэкономразвития, Минфином, Экспертным советом при правительстве, Фондом содействия инновациям, АО "Российская венчурная компания" и бизнес-объединениями поручено подготовить "проект акта правительства Российской Федерации об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по развитию технологического предпринимательства в высших учебных заведениях, предусмотрев в том числе меры по координации существующих мер поддержки инновационных проектов, а также развитие специализированного единого информационного ресурса, содержащего информацию о существующих мерах поддержки инновационных проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях и предназначенного для продвижения продукции и услуг малых инновационных предприятий". Срок выполнения поручения - 1 сентября. Также указанные ведомства должны до 1 декабря проработать механизмы финансирования реализации дорожной карты до 2022 года.

Кроме того, Минобрнауки поручается рассмотреть возможность учета в качестве выпускных квалификационных работ создание студенческих стартапов.

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