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Более 200 проектов предлагается реализовать в Приморье в формате ГЧП

Экономика и бизнес
7 июня, 10:54 UTC+3

Общий объем инвестиций по проектам составляет почти 150 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Более 200 проектов предлагается к реализации в Приморском крае в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) в ближайшие годы. По целому ряду проектов соглашения планируется заключить уже в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Приморья по результатам состоявшегося накануне заседания комитета по экономической политике и собственности.

"Всего более 200 инвестиционных проектов могут быть рассмотрены в качестве кандидатов для реализации в формате ГЧП. В 2017 году планируется заключение концессионных соглашений по таким проектам, как строительство спортивно-восстановительного комплекса и жилого комплекса социального использования во Владивостоке, а также реконструкция базы "Солнечная" краевой спортивной школы и профессионального училища в целях размещения мировых судей", - сообщает пресс-служба Заксобрания. Отмечается, что по этим проектам общий объем инвестиций оценивается в почти 150 млн рублей.

Помимо этого рассматриваются к реализации в формате ГЧП такие проекты, как строительство рыбного рынка во Владивостоке, автопарковок в центре города, ремонт канализационных сетей, реорганизация дорожного движения, создание парков, модернизация краевых объектов теплоснабжения и водоотведения, строительство мусоросжигательного завода в приморской столице.

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