Крым за три года научился работать, игнорируя санкции Евросоюза

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым, в отношении которой после воссоединения с Россией с 2014 года были введены западные санкции, научилась работать, фактически игнорируя их. Об этом журналистам заявил министр экономического развития региона Андрей Мельников.

"Как жили, так и будем жить. Вы знаете, есть уже истории, на которые перестаешь обращать внимание. Есть режим санкций, но мы за последние годы научились работать, фактически игнорируя это. Ну, хорошо, пусть вводят санкции. Ну и что? Жизнь на этом не кончается", - сказал министр.

По его мнению, западные санкции "существенного влияния на развитие экономической ситуации на территории республики не оказывают". "Пусть они останутся неким политическим фактом, я его не рассматриваю как экономической вообще", - добавил Мельников.

Как сообщалось, послы 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление еще на один год ограничительных мер в отношении Крыма. Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС. Как ожидается, это произойдет на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая пройдет 19 июня в Люксембурге.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций. Также в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса жителей. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.