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Проект о распространении системы страхования вкладов на малые предприятия внесен в Госдуму

Экономика и бизнес
7 июня, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, июня. /ТАСС

Сейчас в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только средства, размещенные на счетах физлиц и индивидуальных предпринимателей

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Система страхования вкладов в кредитных организациях может быть распространена на малые и микпропредприятия. Соответствующий законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В настоящее время в случае отзыва у банка лицензии страхованию подлежат только денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) физлиц и индивидуальных предпринимателей. "Субъекты малого предпринимательства, как правило имеющие один расчетный счет в небольшом банке с несколькими сотнями тысяч рублей на нем, остаются незащищенными и неизбежно становятся банкротами или испытывают серьезные финансовые проблемы. Поскольку лицензии отзываются чаще всего у небольших банков (будущие банки с базовой лицензией), в которых, как правило, открывают счета субъекты малого предпринимательства, отсутствие страхования их денежных средств серьезно тормозит развитие малого бизнеса и влечет нарастание социальной напряженности", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно законопроекту, застрахованы будут денежные средства в рублях или иностранной валюте, размещаемые микропредприятиями и малыми предприятиями или в их пользу в банках (банках с базовой лицензией и банках с универсальной лицензией) на территории РФ на основании договора банковского вклада (депозита) или договора банковского счета, включая капитализированные проценты на сумму вклада. Размер страхового возмещения аналогичен возмещению для физлиц и индивидуальных предпринимателей - сейчас эта сумма составляет 1,4 млн рублей.

Законопроектом определяется перечень документов, которые должны подать микропредприятия и малые предприятия в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для выплаты им страхового возмещения, и порядок перечисления АСВ сумм страхового возмещения.

В отношении вкладов устанавливается регулирование, исключающее остатки на счетах по учету этих вкладов, при расчете размера страховых взносов с применением дополнительной или повышенной дополнительной ставки страховых взносов. При этом предполагается, что предельный размер базовой ставки страховых взносов будет увеличен до 0,2%.

Законопроектом также вносятся поправки в закон о банкротстве, согласно которым перешедшие к АСВ требования по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым являются микропредприятия или малые предприятия, включаются в состав требований кредиторов третьей очереди.

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