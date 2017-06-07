ЦБ: ОФЗ населению должны продавать брокеры наряду со Сбербанком и ВТБ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) должны продавать также брокеры, а не только Сбербанк России и ВТБ, заявил первый зампредседателя Банка России Сергей Швецов на конференции "Российский фондовый рынок".

"Мы считаем, что продавать ОФЗ для населения должны не только два банка. Финансовых институтов должно быть больше, такая возможность должна быть, в том числе, и у брокеров", - сказал он.

"Позиция Банка России - каналов размещения должно быть гораздо больше. Но нужно создавать технологии необременительного доступа физических лиц к такому размещению", - добавил он.

По словам Швецова, гражданину не хочется тратить много времени на покупку такого продукта. "В значительной степени само описание должно быть упрощено, учитывая, что эти бумаги имеют тот же уровень риска, что и депозиты в кредитных организациях. То есть они защищены государственной гарантией", - заявил первый замглавы ЦБ РФ.

Минфин начал продажу ОФЗ для населения 26 апреля через Сбербанк и ВТБ 24. Первый транш на 15 млрд рублей банки разместили за месяц с небольшим. 6 июня Минфин объявил о размещении второго транша на такую же сумму.

Доходность по облигациям составляет около 8,5%, что более чем вдвое превышает прогнозируемый уровень инфляции на текущий год и предстоящую трехлетку. Облигации выпускаются сроком на три года, доход по ним не облагается налогом.