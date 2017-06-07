Песков: рассуждения о возможности выкупа акций "Роснефти" у Катара некорректны

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует вопрос о возможности обратного выкупа акций "Роснефти" у Суверенного фонда Катара, участвовавшего в приватизации пакета этой нефтяной компании в конце прошлого года.

"Подобные эвентуальные рассуждения не считаем возможными и корректными", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли возникнуть ситуация, когда Россия будет вынуждена выкупить обратно акции "Роснефти" в связи с ситуацией вокруг Катара.

За ответом на вопрос, есть ли у РФ право на обратный выкуп этих акций у Суверенного фонда Катара, представитель Кремля предложил обратиться в "Роснефть".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что сделка по покупке консорциумом Glencore и QIA 19,5% акций "Роснефти" предусматривала возможность обратного выкупа акций компании со стороны России. По данным источников издания, выкуп этой доли был бы возможен в течение 10 лет.

На этом фоне акции "Роснефти" на торгах Московской биржи росли на 2,7%, до 310,8 руб. за бумагу. По состоянию на 13:32 мск их рост составил 1,7%.

Основным акционером компании является контролируемый государством "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), еще 19,75% акций владеет британская BP. В декабре 2016 года завершилась приватизационная сделка по продаже 19,5% акций "Роснефти". Покупателем стал консорциум швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA).