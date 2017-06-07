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Ватикан будет представлен собственным павильоном на ЭКСПО-2017 в Астане

Экономика и бизнес
7 июня, 15:57 UTC+3 ВАТИКАН /Корр. ТАСС, Алексей Букалов

С 8 по 11 июня в Казахстане будет находиться ганский кардинал Петер Турксон, префект ватиканского департамента по интегральному развитию

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ВАТИКАН, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Личный представитель папы римского примет участие в торжествах 9 июня по случаю открытия в столице Казахстана Астане всемирной выставки ЭКСПО-2017, посвященной энергетике будущего.

Как сообщила служба печати Святого престола, с 8 по 11 июня в Казахстане будет находиться ганский кардинал Петер Турксон, префект ватиканского департамента по интегральному развитию. В коммюнике указано, что Ватикан принимает участие во всех всемирных выставках с 1851 года и будет представлен в Астане собственным павильоном под девизом "Энергия во благо нашего общего дома". Он будет открыт для посещения с 10 июня.

Кардинала сопровождает индийский архиепископ Фрэнсиз Чулликат, апостольский нунций (папский посол) в Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

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