Минфин РФ успешно разместил ОФЗ двух выпусков на общую сумму 35 млрд рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26222 (с погашением 16 октября 2024 г.) на сумму 20 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Минфина.

При этом объем предложения составлял 20 млрд руб., средневзвешенная доходность выпуска - 7,85% годовых. Спрос на аукционе достиг 47,23 млрд руб.

Кроме того, Минфин разместил весь предложенный объем ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26221 (с погашением 23 марта 2033 г.) на сумму 15 млрд руб. Средневзвешенная доходность выпуска 26221 составила 8% годовых. Спрос на аукционе достиг 34,939 млрд руб.