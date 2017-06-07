ОАК планирует выпускать по 35-40 самолетов SSJ-100 в год

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. "Объединенная авиастроительная корпорация" планирует выпускать по 35-40 самолетов SSJ-100 в год, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

"В 2016 г. было построено 24 самолета SSJ-100, в том числе на экспорт восемь. В текущем году мы ожидаем поставку 38 самолетов, ну и дальше планку в районе 35-40 самолетов (в год - прим. ред.) будем пытаться поддерживать", - сказал он на совещании по поддержке авиапрома у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По мнению Юрия Слюсаря, спрос на транспортные самолеты позволит сбалансировать портфель заказов ОАК.

Он отметил, что после масштабного перевооружения армии количество заказов боевых самолетов будет снижаться, и помимо развития направления гражданских самолетов, корпорация видит перспективы в транспортной авиации.

Глава ОАК напомнил, что в период существования СССР на территории России транспортные самолеты практически не производились, это была компетенция Украины и Узбекистана.

"Сейчас большой отложенный спрос. И для нас, конечно, разработка, запуск производства транспортный самолетов - тот тренд, который обеспечит сбалансированный портфель проектов", - сказал Слюсарь.

18% выручки обеспечат продажи гражданских самолетов

В то же время глава ОАК сообщил, что продажи гражданских самолетов в прошлом году обеспечили 17% выручки корпорации, в 2017 году должны обеспечить 18% выручки.

"Продажи гражданских самолетов в прошлом году обеспечили 17% выручки, в нынешнем году доля должна вырасти до 18%", - сказал он.

"Основной тренд в портфеле бизнесов для корпорации - это снижение уровня производства и продажи боевых самолетов", - сказал он, отметив, что после масштабного перевооружения армии количество боевых самолетов на заказ будет снижаться.

"Плюс к этому, добавляется и окончание контракта с нашими крупнейшими партнерами по линии ВТС - Индия, Китай, Алжир. Поэтому для нас стратегия, связанная с увеличением количества производства гражданских самолетов - это по большому счету стратегия выживания", - заключил он.

Безубыточность в 2017 году

Глава ОАК также сообщил, что в 2017 году корпорация рассчитывает выйти на безубыточность.

"Мы последовательно решаем программу повышения финансово-экономической стабильности корпорации. В последние годы у нас стабильно растет выручка: за 2015 год она составила 352 млрд рублей; в 2016 году - уже 417 млрд рублей… В этом году корпорация, несмотря на существенную загрузку по запуску новых продуктов, по МС-21, … развития дальнейшего программы по SSJ-100, мы подошли к уровню безубыточности. 2017 год, надеемся, будет первый год в жизни корпорации, когда мы перестанем генерить убыток, выйдем на минимальный уровень рентабельности. В дальнейшем планируем прибыль наращивать", - сказал он.

Он отметил, что стратегия развития корпорации, одобренная в 2016 году, предполагает рост доли гражданской продукции в портфеле ОАК до 45%.

Как добавил Слюсарь, для ОАК отечественные авиакомпании остаются стартовыми заказчиками для всех гражданских авиационных продуктов.