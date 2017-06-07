Вологодская область за год поднялась на 12 пунктов в инвестиционном рейтинге регионов РФ

ВОЛОГДА, 7 июня. /ТАСС/. Вологодская область за год поднялась на 12 пунктов и заняла 36 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который недавно представило Агентство стратегических инициатив (АСИ). Этого удалось добиться за счет различных механизмов поддержки инвесторов, сообщает пресс-службе регионального правительства.

"По итогам 2016 года Вологодская область заняла 36 место в рейтинге, улучшив позиции на 12 пунктов за год", - говорится в сообщении.

"Мы добились этого результата за счет того, что мы постоянно развиваем инфраструктуру поддержки, повышается качество работы наших институтов развития. Это не только наша позиция, но и позиция тех инвесторов, с которыми мы работаем. Это и меры поддержки, которые мы актуализируем постоянно - по инициативе губернатора мы создали различного рода инструментарии: налоговые льготы, субсидии для начинающих предпринимателей, гранты, поддержка сельского хозяйства, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание Фонда промышленности и многое другое", - цитирует пресс-служба слова замгубернатора Алексея Кожевникова.

По данным региональных властей, улучшение позиций Вологодской области в рейтинге стало отражением количественной динамики инвестиций в области. За 2016 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников составил 120,6 млрд рублей, или 128,4% к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал без субъектов малого предпринимательства составил 94,2 млрд рублей, что на 33,1% больше уровня прошлого года. Основными направлениями инвестиционной деятельности в области являются обрабатывающие производства, транспорт, машиностроение, сельское и лесное хозяйство и др.

"Говоря о тенденциях последних лет, нельзя не отметить, что за последние пять лет с 2012 по 2016 год в экономику области нам удалось привлечь почти 500 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Увеличение к уровню предыдущих пяти лет с 2007 по 2011 годы составило около 25%", - добавил Кожевников.

Ранее сообщалось, что лидерам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России стали Татарстан, Чувашия и Москва. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с ведущими деловыми объединениями. Он оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды.