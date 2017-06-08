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"Газпром нефть" запустила первую ветросолнечную электростанцию на полуострове Ямал

Экономика и бизнес
8 июня, 10:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 8, июня. /ТАСС

Электростанция "Юрта" установлена на приемо-сдаточном пункте Новопортовского месторождения в районе села Мыс Каменный

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" приступила к опытно-промышленным испытаниям комбинированной ветросолнечной электростанции "Юрта", которая установлена в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании "Газпромнефть-Ямал".

"Электростанция, состоящая из двух ветрогенераторов, 30 солнечных панелей и блока аккумуляторных батарей, установлена на приемо-сдаточном пункте Новопортовского месторождения в районе села Мыс Каменный. Она предназначена для обеспечения электроэнергией первого блока системы управления, который отвечает за работу напорного трубопровода. На данный момент электростанция "Юрта" проходит опытно-промышленные испытания, по результатам которых будет рассматриваться возможность внедрения подобных установок на других объектах компании", - отметили там.

По данным пресс-службы, главное преимущество электростанции "Юрта" - экологичность, отсутствие негативного влияния на среду обитания человека и дикую природу Ямала. "Выработка электричества происходит исключительно благодаря силе ветра и энергии солнца, то есть за счет возобновляемых и неисчерпаемых ресурсов. В случае тумана или штиля "Юрта" функционирует, используя резервную энергию, предварительно накопленную в аккумуляторных батареях", - уточнили в компании.

Оборудование для электростанции изготовлено на российских предприятиях и спроектировано специально для работы при температурах до минус 60 градусов. "Ветрогенераторы комплекса "Юрта" имеют вертикальную форму, что позволяет им вырабатывать электричество независимо от направления воздушных потоков. Работу энергоэффективного комплекса специалисты контролируют удаленно, в режиме онлайн они отслеживают количество вырабатываемой электроэнергии, уровень заряда аккумуляторных батарей и величину нагрузки, подключенной к установке", - добавили там.

Объект располагается вблизи акватории Обской губы, где среднегодовая скорость ветра составляет 5,5 м/c и даже в зимний период наблюдается высокая активность солнца. "Эти природные факторы позволяют электростанции бесперебойно работать в регионе прописки", - пояснили в компании.

"Использование альтернативных источников энергии в Аркткие усложняют суровые климатические условия региона и отсутствие наработанного опыта. Гибридный комплекс "Юрта" - экспериментальная установка, первая на полуострове Ямал. В перспективе с помощью данной технологии предприятие сможет обеспечивать электроэнергией объекты, удаленные на десятки километров от основных сетей", - цитирует пресс-служба главного инженера "Газпромнефть-Ямала" Сергея Девятьярова.

Новопортовское месторождение

Новопортовское - одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа. Его извлекаемые запасы превышают 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа.

Месторождение расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры - в 250 км к северу от города Надым и в 30 км от побережья Обской губы. Новый сорт нефти, получивший название Novy Port, по своим свойствам относится к категории средней плотности. При этом он содержит меньше серы, чем российская смесь Urals.

В мае 2016 года были введены в эксплуатацию "Ворота Арктики" - первый круглогодичный арктический терминал, построенный в акватории Обской губы в районе Мыса Каменного на Ямале для обеспечения транспортировки нефти морем, в том числе в экстремальных природно-климатических условиях. Речь идет о танкерной отправке нефти с Новопортовского месторождения, которое разрабатывает дочерняя компания "Газпром нефть".

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