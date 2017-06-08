Матвиенко считает необходимым развитие ГЧП в социальной сфере

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Потенциал государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере России раскрыт не полностью, нужно создавать условия для его развития. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске.
По словам спикера, по состоянию на начало года инвесторы предполагали направить на реализацию проектов в сфере ГЧП 1,3 трлн рублей, при этом в социальную сферу вкладывается лишь около 200 млрд рублей. "Необходимо снимать барьеры, остающиеся на пути развития ГЧП в социальной сфере. Так, с учетом дефицита финансовых средств крайне важно создать условия для развития федерального софинансирования региональных государственно-частных проектов", - сказала Матвиенко.
Кроме того, по словам председателя Совфеда, следует на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения соглашений о ГЧП с участием нескольких бизнес-партнеров.
Она добавила, что препятствием для развития ГЧП зачастую становятся излишне жесткие критерии отбора проектов. "Нам надо проанализировать, по каким показателям отклоняются проекты и можно ли выполнить все требования", - сказала Матвиенко. Еще одна проблема - отсутствие должной предпроектной поддержки, заключила сенатор.