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Матвиенко считает необходимым развитие ГЧП в социальной сфере

Экономика и бизнес
8 июня, 11:51 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 8, июня. /ТАСС

Председатель Совфеда также заявила, что следует на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения соглашений о ГЧП с участием нескольких бизнес-партнеров

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КРАСНОГОРСК, 8 июня. /ТАСС/. Потенциал государственно-частного партнерства (ГЧП) в социальной сфере России раскрыт не полностью, нужно создавать условия для его развития. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе Форума социальных инноваций регионов, который проходит в подмосковном Красногорске.

По словам спикера, по состоянию на начало года инвесторы предполагали направить на реализацию проектов в сфере ГЧП 1,3 трлн рублей, при этом в социальную сферу вкладывается лишь около 200 млрд рублей. "Необходимо снимать барьеры, остающиеся на пути развития ГЧП в социальной сфере. Так, с учетом дефицита финансовых средств крайне важно создать условия для развития федерального софинансирования региональных государственно-частных проектов", - сказала Матвиенко.

Кроме того, по словам председателя Совфеда, следует на законодательном уровне предусмотреть возможность заключения соглашений о ГЧП с участием нескольких бизнес-партнеров.

Она добавила, что препятствием для развития ГЧП зачастую становятся излишне жесткие критерии отбора проектов. "Нам надо проанализировать, по каким показателям отклоняются проекты и можно ли выполнить все требования", - сказала Матвиенко. Еще одна проблема - отсутствие должной предпроектной поддержки, заключила сенатор.

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