Росалкогольрегулирование поддерживает маркировку пива акцизными марками

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование поддерживает маркировку пива и пивных напитков федеральными специальными акцизными марками. Это следует из письма главы ведомства Игоря Чуяна депутату Госдумы Андрею Голушко (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

При этом Чуян подчеркивает, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее различные объемы, а также возможность продажи этой продукции на розлив.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил начать маркировать пиво и пивные напитки акцизными марками.