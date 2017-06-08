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Росалкогольрегулирование поддерживает маркировку пива акцизными марками

Экономика и бизнес
8 июня, 12:48 дата обновления: 8 июня, 12:48 UTC+3

По словам главы ведомства Игоря Чуяна, этот вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, различных объемов и возможности продажи на розлив

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Росалкогольрегулирование поддерживает маркировку пива и пивных напитков федеральными специальными акцизными марками. Это следует из письма главы ведомства Игоря Чуяна депутату Госдумы Андрею Голушко (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

При этом Чуян подчеркивает, что вопрос нуждается в тщательной проработке из-за большого разнообразия материалов для изготовления упаковки, ее различные объемы, а также возможность продажи этой продукции на розлив.

Ранее Национальный союз защиты прав потребителей предложил начать маркировать пиво и пивные напитки акцизными марками.

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Чуян, Игорь Петрович
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