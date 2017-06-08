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Порошенко одобрил закон о реформе рынка электроэнергии на Украине

Экономика и бизнес
8 июня, 12:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 8, июня. /ТАСС

Новая модель рынка неизбежно приведет к удорожанию электроэнергии, заявила экс-премьер Украины Юлия Тимошенко

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КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который реформирует рынок электроэнергии в стране.

"Подписание закона "О рынке электрической энергии" - это переход на европейскую модель энергетического рынка - с демонополизацией и реальной конкуренцией", - заявил глава государства на своей странице в Facebook.

Верховная рада приняла соответствующий закон во втором чтении 13 апреля.

Он предусматривает ликвидацию существующей модели рынка "оптового покупателя", когда все производители реализуют электроэнергию в виртуальный оптовый рынок, на котором государственное предприятия "Энергорынок" формирует единую среднюю цену на электроэнергию для энергопоставляющих компаний.

Вместо этого на Украине намерены создать ряд смежных рынков электроэнергии, которые действуют в связке друг с другом. Среди главных новшеств реформы - положение о том, что энергопоставщики смогут сами выбирать производителей электроэнергии (так называемый рынок двусторонних договоров) и далее реализовывать ее конечным потребителям.

По мнению лидера фракции "Батькивщина", экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, новая модель рынка неизбежно приведет к удорожанию электроэнергии и "узакониванию специальных посредников, которые будут покупать у государства дешевую атомную и гидроэлектроэнергию и продавать ее за границу".

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