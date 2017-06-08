Порошенко одобрил закон о реформе рынка электроэнергии на Украине

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 8 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который реформирует рынок электроэнергии в стране.
"Подписание закона "О рынке электрической энергии" - это переход на европейскую модель энергетического рынка - с демонополизацией и реальной конкуренцией", - заявил глава государства на своей странице в Facebook.
Верховная рада приняла соответствующий закон во втором чтении 13 апреля.
Он предусматривает ликвидацию существующей модели рынка "оптового покупателя", когда все производители реализуют электроэнергию в виртуальный оптовый рынок, на котором государственное предприятия "Энергорынок" формирует единую среднюю цену на электроэнергию для энергопоставляющих компаний.
Вместо этого на Украине намерены создать ряд смежных рынков электроэнергии, которые действуют в связке друг с другом. Среди главных новшеств реформы - положение о том, что энергопоставщики смогут сами выбирать производителей электроэнергии (так называемый рынок двусторонних договоров) и далее реализовывать ее конечным потребителям.
По мнению лидера фракции "Батькивщина", экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, новая модель рынка неизбежно приведет к удорожанию электроэнергии и "узакониванию специальных посредников, которые будут покупать у государства дешевую атомную и гидроэлектроэнергию и продавать ее за границу".