Суд признал недействительной сделку Сбербанка с "Транснефтью" на 66 млрд руб.

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на заседании признал недействительной сделку "Транснефти" со Сбербанком по производным инструментам на 66 млрд руб., сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.
Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщал журналистам, что Сбербанк не уведомил "Транснефть" обо всех рисках в сделке по производным инструментам на 66 млрд руб., которые теперь компания пытается взыскать с банка в суде.
"Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к Сбербанку России с требованиями признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами на 66 млрд рублей. В отчетности Сбербанка по международным стандартам отмечалось, что сделка была рассчитана и закрыта, однако, по мнению ПАО "Транснефть", банк действовал недобросовестно при заключении сделки. Сбербанк не согласен с позицией компании.
Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, "Транснефть" намерена возместить убытки по опционам на сумму около 70 млрд руб.