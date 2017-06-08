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Суд признал недействительной сделку Сбербанка с "Транснефтью" на 66 млрд руб.

Экономика и бизнес
8 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Ранее первый вице-президент "Транснефти" сообщал, что банк не уведомил компанию обо всех рисках в сделке по производным инструментам

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на заседании признал недействительной сделку "Транснефти" со Сбербанком по производным инструментам на 66 млрд руб., сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

Ранее первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин сообщал журналистам, что Сбербанк не уведомил "Транснефть" обо всех рисках в сделке по производным инструментам на 66 млрд руб., которые теперь компания пытается взыскать с банка в суде.

"Транснефть" обратилась в Арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к Сбербанку России с требованиями признать недействительной сделку с производными финансовыми инструментами на 66 млрд рублей. В отчетности Сбербанка по международным стандартам отмечалось, что сделка была рассчитана и закрыта, однако, по мнению ПАО "Транснефть", банк действовал недобросовестно при заключении сделки. Сбербанк не согласен с позицией компании.

Как ранее сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, "Транснефть" намерена возместить убытки по опционам на сумму около 70 млрд руб.

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