Комитет ГД предлагает продлить порядок обязательных досудебных претензий по ОСАГО

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправку к закону об ОСАГО, которая продлевает срок действия порядка обязательных досудебных претензий по ОСАГО с 1 июля 2017 г. до 1 января 2019 г.
Это необходимо, так как Госдума не успевает принять закон о финансовом омбудсмене, который будет заниматься досудебным разрешением споров по "автогражданке", пояснил председатель комитета Анатолий Аксаков.
Претензионный порядок предполагает, что автовладелец, который не согласен с размером выплаты или с отказом в выплате по ОСАГО, или недоволен сроком и качеством выполнения страховой компанией своих обязательств, до того, как подавать иск в суд, должен обратиться с претензией к страховщику. Компания должна принять решение об удовлетворении претензии в течение 10 рабочих дней, и только если вопрос остался нерешенным, гражданин может идти в суд.
Такой порядок был введен в 2014 году для снижения числа судебных разбирательств и уменьшения злоупотребления правом недобросовестными автоюристами. Для нормы был установлен срок действия - до 1 июля 2017 года, так как в это время интенсивно шла работа над законом о финансовом омбудсмене.
"(После 1 июля) некому будет рассматривать (досудебные) претензии, так как закон о финансовом омбудсмене не вступил в силу", - пояснил Аксаков. Госдума рассчитывает в течение этого года "узаконить" службу финомбудсмена, поправки уже рассматриваются в правительстве, отметил он.
Банк России поддерживает продление досудебного порядка, заявил на заседании комитета глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.