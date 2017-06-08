Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Комитет ГД предлагает продлить порядок обязательных досудебных претензий по ОСАГО

Экономика и бизнес
8 июня, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июня. /ТАСС

Комитет рекомендовал продлить срок действия претензионного порядка с 1 июля 2017 г. до 1 января 2019 г.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении поправку к закону об ОСАГО, которая продлевает срок действия порядка обязательных досудебных претензий по ОСАГО с 1 июля 2017 г. до 1 января 2019 г.

Это необходимо, так как Госдума не успевает принять закон о финансовом омбудсмене, который будет заниматься досудебным разрешением споров по "автогражданке", пояснил председатель комитета Анатолий Аксаков.

Претензионный порядок предполагает, что автовладелец, который не согласен с размером выплаты или с отказом в выплате по ОСАГО, или недоволен сроком и качеством выполнения страховой компанией своих обязательств, до того, как подавать иск в суд, должен обратиться с претензией к страховщику. Компания должна принять решение об удовлетворении претензии в течение 10 рабочих дней, и только если вопрос остался нерешенным, гражданин может идти в суд.

Такой порядок был введен в 2014 году для снижения числа судебных разбирательств и уменьшения злоупотребления правом недобросовестными автоюристами. Для нормы был установлен срок действия - до 1 июля 2017 года, так как в это время интенсивно шла работа над законом о финансовом омбудсмене.

"(После 1 июля) некому будет рассматривать (досудебные) претензии, так как закон о финансовом омбудсмене не вступил в силу", - пояснил Аксаков. Госдума рассчитывает в течение этого года "узаконить" службу финомбудсмена, поправки уже рассматриваются в правительстве, отметил он.

Банк России поддерживает продление досудебного порядка, заявил на заседании комитета глава юридического департамента ЦБ Алексей Гузнов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реформа ОСАГО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Хоспис — дом для пациентов. Мы — хозяева этого дома"
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль примет меры в ответ на расширение НАТО к границам РФ
2
Число отравившихся шаурмой в Ростовской области увеличилось до 50
3
Полиция проводит обыски в офисе организации "Русь сидящая"
4
В Госдуму внесен законопроект о запрете технологий для просмотра заблокированных сайтов
5
В Москве задержали администратора одной из "групп смерти"
6
Партия "Батькивщина" обвинила Петра Порошенко в госизмене
7
Оливер Стоун: американская журналистка плохо подготовилась к интервью с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама