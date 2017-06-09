"Ведомости": Минэнерго просит ограничить налоговую нагрузку на нефтяников на пять лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минэнерго предлагает сохранить налоговую нагрузку на нефтяников на уровне 2017 года, после увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и сокращения добычи отрасли нужны 4-5 лет фискальной стабильности. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на замминистра энергетики Кирилла Молодцова.

По словам чиновника, сценарные условия на 2017-2019 годы благоприятнее заложенных в бюджете. Сохранение нагрузки на текущем уровне обеспечит дополнительные нефтяные доходы, позволит минимизировать негативное влияние на сектор добычи и повысить доверие инвесторов к отрасли.

Предложение Минэнерго критикуют в Министерстве финансов. "Сценарные условия действительно лучше ожиданий, но дефицит бюджета по-прежнему исчисляется 13-значной цифрой, а снижение нефтегазовых доходов по сравнению с 2014 годом серьезное. Дополнительные доходы от замораживания лишь на 15% перекрывают это снижение", - пояснил изданию директор налогового департамента ведомства Алексей Сазанов.

В прошлом году у НДПИ появилось слагаемое: согласно плану, в 2017 году прибавка составит 306 рублей на тонну, в 2018 году - 357 рублей, а в 2019 году - 428 рублей. В апреле вице-премьер Аркадий Дворкович сообщал о согласовании законопроекта о введении налога на добавленный доход (НДД) вместо НДПИ. НДД будет взиматься не с количества добытой нефти, а с дохода от продажи сырья за вычетом предельных расходов на добычу и транспортировку.

1 июня первый замглавы Минэнерго Алексей Текслер рассказал ТАСС, что ведомство получило от Минфина законопроект об НДД. По словам чиновника, законопроект устраивает оба ведомства и находится на рассмотрении одновременно в Госдуме и в правительстве РФ.

Минэнерго рассчитывает, что пилотный проект по налогу на добавленный доход будет запущен с 1 января 2018 года. В результате введения НДД годовая добыча нефти в России вырастет на 60 млн тонн к 2036 году, считают в Минэнерго.