Трутнев поручил расторгнуть договоры с необязательными инвесторами зоны "Приморье"

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил расторгнуть договоры с не выполнившими свои обязательства инвесторами игорной зоны "Приморье".

"Есть один не реализовавшийся проект и куча "подвисших". Я попросил главу Приморья расторгнуть договоры со всеми инвесторами, которые не выполнили свои обязательства, а участки вновь выставить на аукцион", - сказал Трутнев на пленарном заседании Дальневосточного медиасаммита во Владивостоке.

Вице-премьер отметил, что инвесторы годами не выполняют свои обязательства. "Вкладывают незначительные суммы. Складывается ощущение, что просто тянут время, чтобы потом перепродать участки. Нужен прозрачный аукцион, тогда инвестор будет биться за возврат средств", - заявил полпред.

Несколько недель назад администрация края уже расторгла договор с компанией "Роял Тайм Приморье", которая планировала начать строительство казино в прошлом году.

Интегрированный развлекательный курорт "Приморье" строится в бухте Муравьиная под Владивостоком на площади 620 га. Помимо развлекательных центров и казино, здесь предполагается возвести отели и гостевые виллы, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, набережную и другие туристические объекты.

Инфраструктура развлекательной зоны создается за счет краевого бюджета. Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году. Ожидается, что к моменту выхода зоны на проектную мощность будет создано до 15 тыс. новых рабочих мест только лишь по направлению прямой занятости, а в смежных отраслях - до 30 тыс. В ноябре 2015 года здесь открылось первое казино Tigre de Cristal, которое пока остается единственным.

Дальневосточный медиасаммит открылся во Владивостоке 8 июня. В нем принимают участие более 3,3 тыс. журналистов, работников пресс-служб, федеральных экспертов, представителей властей и общественных организаций из всех регионов Дальнего Востока.