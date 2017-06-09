Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов назвал слабым качество работы чиновников с инвесторами в Крыму

Экономика и бизнес
9 июня, 10:25 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова

Такое заявление глава Крыма сделал на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов

© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слабой ситуацию с инвестиционным климатом в республике.

"К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая", - сказал он на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.

"Как показывает практика, иногда коллеги даже не могут выйти на наших должностных лиц и многим дозвониться. Есть вопросы организационного характера, мы отстаем в инфраструктуре, отстаем в каких-то моментах, но с точки зрения внимательности, с точки зрения обязательности, скорости принятия решений, организации встреч эту работу необходимо усилить", - цитирует в пятницу Аксенова пресс-служба крымского правительства.

По словам министра экономического развития Крыма, регион в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялся на 20 пунктов и занял 64-е место. "Но я рассматриваю это как аванс", - сказал министр.

"Это даже не аванс. Будем говорить так: мы… приняли у себя определенные действия, инструменты и вошли в правовое поле Российской Федерации. На самом деле реального продвижения с точки зрения качества обслуживания работы с инвесторами у нас почти нет", - заявил в ответ Аксенов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
2
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
3
По факту ДТП с четырьмя погибшими под Тулой возбуждено уголовное дело
4
Почти половина россиян осуждает непатриотичное поведение
5
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
6
СК завершил расследование гибели бас-гитариста группы "Любэ" в Подмосковье
7
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму из-за ожидаемого шквала
Темы дня
Загрузка...
Реклама