Аксенов назвал слабым качество работы чиновников с инвесторами в Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слабой ситуацию с инвестиционным климатом в республике.
"К сожалению, пока ситуация с инвестиционным климатом у нас слабая", - сказал он на встрече с министром экономического развития региона Андреем Мельниковым.
"Как показывает практика, иногда коллеги даже не могут выйти на наших должностных лиц и многим дозвониться. Есть вопросы организационного характера, мы отстаем в инфраструктуре, отстаем в каких-то моментах, но с точки зрения внимательности, с точки зрения обязательности, скорости принятия решений, организации встреч эту работу необходимо усилить", - цитирует в пятницу Аксенова пресс-служба крымского правительства.
По словам министра экономического развития Крыма, регион в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности поднялся на 20 пунктов и занял 64-е место. "Но я рассматриваю это как аванс", - сказал министр.
"Это даже не аванс. Будем говорить так: мы… приняли у себя определенные действия, инструменты и вошли в правовое поле Российской Федерации. На самом деле реального продвижения с точки зрения качества обслуживания работы с инвесторами у нас почти нет", - заявил в ответ Аксенов.