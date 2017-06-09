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Андрей Хлызов стал гендиректором IT-"дочки" Сбербанка

Экономика и бизнес
9 июня, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Он также займет должность старшего вице-президента банка

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Андрей Хлызов, проработавший в Сбербанке 20 лет, назначен генеральным директором компании "Сбербанк-Технологии". Кроме того, он займет должность старшего вице-президента банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Под руководством Хлызова был реализован и внедрен ряд банковских IT-программ. Как отметил предправления Сбербанка Герман Греф, на новой должности Хлызов примет участие в разработке "новой технологической платформы, которая станет основой экосистемы группы Сбербанк".

Это не первая кадровая перестановка в IT-блоке Сбербанка. Так, в феврале 2017 года банк покинул зампред правления Вадим Кулик, курировавший блок "Технологии". Исполняющим обязанности главы этого направления был назначен старший вице-президент банка Никита Волков.

В настоящее время Сбербанк развивает свой бизнес в ключе высокотехнологичной компании. По словам Грефа, частью стратегии банка до 2020 года является внедрение таких технологий, как agile, big data, machine learning и других. Кроме того, Сбербанк планирует внедрить андроидов, которые возьмут на себя часть функций персонала.

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