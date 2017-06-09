Баталина: поправки в бюджет-2017 позволят оказать допподдержку сфере культуры

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Поправки в федеральный бюджет 2017 года, принятые Госдумой, позволят оказать дополнительную поддержку сфере культуры в РФ. Об этом заявила журналистам депутат, замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия" Ольга Баталина.

По словам парламентария, корректировки главного финансового документа страны на текущий год предусматривают дополнительную поддержку культуры в размере 1 млрд рублей. "Эти поправки вносятся по итогам форума "Единой России" "Культура - национальный приоритет", который прошел в Омске в апреле текущего года", - пояснила она.

Депутат отметила, что впервые за последние десятилетия 400 млн рублей пойдет на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств. На поддержку детских театров, согласно уточненным параметрами бюджета, будет выделено 300 млн рублей.

"В ближайшее время "Единая Россия" запускает новый партийный проект "Театры - детям", в рамках которого театры юного зрителя, кукольные театры смогут обновить театральное оборудование, поставить новые детские спектакли", - сказала Баталина.

Еще 300 млн рублей предусмотрено на развитие детского познавательного туризма. "Эти средства пойдут на бесплатные поездки школьников по России", - подчеркнула замсекретаря Генсовета "Единой России".