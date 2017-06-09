Реформа надзорной деятельности сократила проверки ФАС на 40%

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Количество внеплановых проверок Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) удалось сократить на 40% благодаря проводимой федеральными властями реформе контрольно-надзорных органов. Об этом на публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики ФАС в Севастополе сообщил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, курирующий реформу надзорной деятельности в правительстве РФ.

"Более полугода мы реализуем программу по реформе контрольно-надзорной деятельности, одна из задач - сделать работу контрольно-надзорных органов понятной и прозрачной. Надо сказать, что еще до начала преобразований в контрольно-надзорной деятельности мы совместно с ФАС проводили большую работу по оптимизации работы с предпринимательским сообществом, за последние два года ФАС сократила количество внеплановых проверок более чем на 40%", - сказал Абызов.

Он пояснил, что в результате проводимой реформы ФАС удалось уйти от контроля за мелкими нарушениями и сконцентрировать работу исключительно на значимых для экономики нарушениях.

Как сообщил на публичных обсуждениях врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, в Севастополе создана и работает рабочая группа, занимающаяся совместно с предпринимательским сообществом вопросами совершенствования механизмов надзорной деятельности. "Мы хотим уменьшить количество проверок, готовы публично обсуждать результаты работы наших надзорных органов, принимать практику наших федеральных коллег и применять ее здесь", - пояснил Овсянников.

Он также сообщил, что власти Севастополя рассчитывают на помощь ФАС РФ в налаживании работы по федеральному закону о государственных закупках (44-ФЗ - прим. ТАСС), который начал в полном объеме применяться в Севастополе с начала этого года.