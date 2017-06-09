Путин: кабмин должен решить, нужно ли запрещать увеличивать долю торговых сетей в регионах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть целесообразность введения запрета на увеличение доли федеральных торговых сетей в регионах.

Как говорится в перечне поручений, данных главой государства по итогам встречи с членами Совета законодателей 24 апреля, кабинету министров необходимо до 20 августа 2017 года рассмотреть вопрос "о целесообразности введения запрета на увеличение доли каждой федеральной торговой сети, осуществляющей розничную торговлю продовольственными товарами на территории субъекта Российской Федерации, в случае если совокупная доля таких торговых сетей превышает 50% объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах этого субъекта Российской Федерации".

Также до 20 августа правительству следует представить доклад "о дополнительных гарантиях региональным поставщикам продовольственных товаров, в том числе при возврате указанных товаров торговыми сетями".

Сам Путин во время заседания Совета законодателей выступил против увеличения доли присутствия федеральных торговых сетей в регионах с 25% до 30%. "Предложение внимательнее отнестись к идее об увеличении присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25% до 30% считаю абсолютно правильным, иначе у нас наступит полный монополизм и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию", - сказал тогда глава государства. При этом он не уверен в необходимости введения правила ограничить совокупное присутствие федеральных сетей в регионах 50%. "Нужно ли вводить правила, чтобы у федеральных сетей было не более 50% в целом на территории? Нужно посчитать просто, чтобы не нанести ущерба потребителям", - объяснил президент.

Другие поручения

Глава государства до 20 августа ждет доклад кабмина о "целесообразности наделения органов финансового контроля субъектов Российской Федерации полномочиями по осуществлению муниципального финансового контроля в отношении отдаленных и малонаселенных территорий".

Срок до 20 июня Путин отвел правительству на решение вопроса "о софинансировании расходов субъектов Российской Федерации на организацию, подготовку и проведение летнего оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации".

Кабинету министров вместе с Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом и при участии Совета законодателей поручено до 20 июля подготовить и представить предложения о совершенствовании взаимодействия правоохранительных органов и контрольно-счетных органов субъектов РФ.

Еще одно поручение Путин дал министерствам здравоохранения и науки и образования, которые вместе с органами исполнительной власти Севастополя до 1 августа должны "проанализировать порядок и условия оказания медицинской помощи в образовательных организациях общего образования города и при необходимости представить предложения по совершенствованию этой работы".