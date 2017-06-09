Проезд по автотрассе М11 Москва - Санкт-Петербург займет не более 5,5 часов

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ЗВЕНИГОРОД (Московская область), 9 июня. /ТАСС/. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по новой автотрассе М11, которая будет полностью введена в строй в 2018 году, займет не более 5,5 часов. Об этом доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву глава госкомпании "Автодор" Сергей Кельбах.
Он напомнил, что общая протяженность новой платной дороги составит 669 километров, разрешенная скорость на ней будет 130 километров в час. По словам Кельбаха, к концу 2018 года в эксплуатации будут уже все участки новой трассы, кроме южного обхода Твери, который пройдет по реконструированной действующей дороге М10.
Медведев поинтересовался, сколько времени займет путь из Москвы в северную столицу по М11 с крейсерской скоростью. "5-5,5 часов, с чашечкой кофе где-нибудь в районе Бологого", - сказал глава "Автодора"
Кельбах напомнил, что к настоящему моменту уже введены в эксплуатацию головной участок трассы - (15-58 километр) и обход Вышнего Волочка. В следующем году планируется, в частности, запустить движение по секции до Завидово: "В мае 2018 года (эта дорога) уже поедет, а платность будет с сентября следующего года". Также, продолжил он, в мае 2018 года будет введен в эксплуатацию участок после обхода Вышнего Волочка.
"Последняя секция - на входе в Санкт-Петербург. Это та концессия, где у нас работают ВТБ и итало-турецкие компании. Был небольшой сбой при остановках (реализации проекта), затем все восстановлено, идет активная работа", - сказал Кельбах, уточнив, что движение на этом участке планируется открыть в ноябре 2018 года.