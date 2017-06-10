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Россия открыла на ЭКСПО-2017 свой павильон

Экономика и бизнес
10 июня, 8:34 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 10, июня. /ТАСС

Павильон состоит из нескольких помещений, объединенных общей идеей развития энергетики. Акцент сделан на развитии ледокольного атомного флота и Северного морского пути

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АСТАНА, 10 июня. /ТАСС/. Павильон России был открыт на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Мы раскроем ключевую тему "ЭКСПО-2017" "Энергия будущего" на примере уникального региона Русская Арктика. Именно этот регион считается самым перспективным с точки зрения развития альтернативной энергетики России", -сказал на церемонии открытия генеральный комиссар павильона Георгий Каламанов.

Павильон состоит из нескольких помещений, различающихся по оформлению, но объединенных общей идеей развития энергетики. Акцент был сделан на развитии ледокольного атомного флота и Северного морского пути. Одно из помещений оформлено по образу небольшого портового арктического городка: по воде к порту подходит судно ледового класса, на берегу стоят перевалочные терминалы и несколько жилых домов.

В другом помещении павильона размещен осколок айсберга. Как отметил Каламанов, в павильоне созданы специальные условия, чтобы сохранить его в условиях жаркого Казахстанского лета.

В рамках церемонии открытия участники не перерезали, а разбивали ленту: красную ленточку облили жидким азотом, что сделало ее хрупкой и позволило расколоть.

Эту идею реализовала госкорпорация "Росатом", которая стала партнером российского павильона.

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