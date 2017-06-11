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Президент Airbus пригрозил перенести производство из Великобритании

Экономика и бизнес
11 июня, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Это произойдет в случае, если требования компании, возникшие в связи с выходом страны из ЕС, не будут удовлетворены

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Президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье

Президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье

© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Авиастроительный концерн Airbus пригрозил перенести свое производство из Великобритании, на заводах которой выпускаются комплектующие для его лайнеров, если требования компании, возникшие в связи с выходом страны из ЕС, не будут удовлетворены. Об этом заявил президент и генеральный директор Airbus Фабрис Брежье, пишет в воскресенье британская газета The Sunday Times.

"Мы хотим остаться в Великобритании, но только если условия, которые позволят осуществлять деятельность в интегрированной организации, будут учтены, - отметил он. - Давайте представим, что я не смогу посетить свои заводы из-за того, что не являюсь британским подданным".

По мнению Брежье, окончательная сделка по Brexit должна позволить сотрудникам фабрик концерна, расположенных в разных странах, беспрепятственно въезжать на территорию Великобритании. Помимо этого, договор должен гарантировать, что сертификация производимых в Соединенном Королевстве деталей будет согласовываться с Европейским агентством авиационной безопасности.

Как заверил Брежье, работа над текущими проектами в Великобритании продолжится, однако производство новых моделей лайнеров может быть перенесено в другие страны. "Очень просто найти где-нибудь в мире новый завод для новых производств. Нам поступит много предложений", - считает Брежье. В то же время гендиректор подчеркнул, что поиск альтернативной территории приоритетом авиаконцерна на является.

На британских заводах Airbus в Филтоне и Бротоне разрабатывают и производят крылья для авиалайнеров, в общей сложности на предприятиях занято 10 тыс. человек.

Переговоры по Brexit должны стартовать 19 июня.

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