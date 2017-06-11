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Россия и ЕК обсудили совместные газовые проекты на конференции в Астане

Экономика и бизнес
11 июня, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

Стороны также затронули тему транзита российского природного газа через Украину

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак и замглавы Еврокомиссии по вопросам энергетического союза Марош Шефчович обсудили сотрудничество России и ЕС в сфере энергетики. Об итогах переговоров политиков в рамках министерской конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане сообщает сайт Минэнерго РФ.

"В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию с газопроводами "Северный поток-2", "Турецкий поток" и "ОПАЛ". Кроме того, обсуждались вопросы функционирования энергосистем в рамках Энергокольца БРЭЛЛ и другие актуальные аспекты двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.

В частности, Новак и Шефчович затронули ситуацию с транзитом российского природного газа через Украину. В российском ведомстве напомнили, что ПАО "Газпром" продолжает испытывать "беспрецедентное давление со стороны национальных органов Украины", несмотря данную украинской стороной гарантию бесперебойных поставок газа европейским потребителям и неналожения ареста на транзитные объемы.

В мае государственная исполнительная служба Министерства юстиции Украины арестовала акции "Газпрома" в компании "Газтранзит" по обращению Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). 1 июня украинский минюст заявил, что Киев намерен добиваться взыскания с "Газпрома" штрафа по иску АМКУ на $6,4 млрд за счет ареста зарубежных активов компании.

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