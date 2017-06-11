Катар подтвердил намерение выполнять обязательства в рамках соглашения по добыче нефти

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 11 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Дипломатический кризис между Катаром и рядом арабских государств не окажет влияния на выполнение Дохой своих обязательств в рамках соглашения по сокращению добычи нефти между ОПЕК и странами, не входящими в организацию. Об этом заявил министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех ас-Сада.
"Нынешние условия, которые переживает регион, не помешают выполнению Катаром обязательств по сокращению добычи нефти в рамках соглашения, заключенного в Вене в конце прошлого года", - приводит его слова Катарское информационное агентство. При этом ас-Сада подтвердил приверженность достигнутым договоренностям.
Страны ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, в ноябре 2016 года заключили сделку о сокращении добычи нефти. Они должны были в первом полугодии 2017 года снизить ее производство на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016-го. На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев, до апреля 2018 года.
Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что ситуация вокруг Катара не повлияет на выполнение соглашения о сокращении добычи нефти картелем. Катар является членом ОПЕК, в рамках договоренности он обязался снизить добычу на 30 тыс. баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября. На тот момент добыча Катара составляла 646 тыс. баррелей.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, якобы его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе о прекращении морского и авиасообщения, о высылке дипломатов и подданных Катара.
В Катаре назвали обвинения в поддержке экстремистов голословными и заявили, что внешняя политика эмирата не претерпит изменений. Как указал Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, эмират выступает категорически против любого вмешательства в проводимый им внешнеполитический курс.