Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперты назвали основные риски для российской экономики

Экономика и бизнес
11 июня, 21:11 UTC+3 ЛИМАССОЛ ЛИМАССОЛ 11, июня. /ТАСС

По мнению участников конференции Cbonds, основными негативными факторами станут внешняя политика США, развитие технологий и падение цен на энергоносители

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛИМАССОЛ, 11 июня. /ТАСС/. Падение цен на нефть, развитие технологий, политика властей США и изменения в динамике перетока капитала на глобальном рынке являются основными рисками для экономики РФ. К такому выводу пришли эксперты на конференции Cbonds на Кипре.

Существует два ключевых риска - очередное падение цен на нефть и развитие технологий, отметил бывший руководитель департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. "Технологические риски - это то, что никто не может предсказать. Судьба commodities (энергоносителей - ред.) также связана с развитием технологий", - отметил Тремасов. По его словам, сейчас все сфокусированы на действиях ОПЕК и сланцевой революции, но развитие технологий также может удешевить добычу нефти в будущем.

"В целом все, что касается диджитализации, тот же блокчейн, может привести к глобальному изменению политического ландшафта. Блокчейн по сути децентрализует некие функции правительства и может привести к политическим изменениям во всем мире", - предупреждает Тремасов.

"Нас и наших клиентов беспокоят изменения в динамике глобальных потоков капитала. На первом этапе такие изменения происходят незаметно и имеют большое воздействие на рынки, которое изначально трудно объяснить. Мы уже наблюдали это частично после избрания Дональда Трампа президентом США в конце 2016 года", - добавил старший аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин.

Он напомнил, что ФРС США также перешла к повышению ставки, что автоматически привело к оттоку капитала с развивающихся рынков. "Но такие вещи очень сложно прогнозировать", - заключил он.

"Основной "черный лебедь" (редкое и трудно прогнозируемое событие, которое может привести к резким изменениям в экономике - прим. ТАСС) - президент США, который может не остаться президентом до следующего срока", - считает главный стратег по облигациям департамента праймброкериджа BCS Global Markets Леонид Игнатьев. По его словам, это станет потрясением для рынков и также приведет к перетоку капитала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 10 человек погибли и около 40 пострадали в ДТП с автобусом в Забайкалье
2
Украина планирует с 2022 года начать импорт газа из Норвегии
3
Кадыров назвал заявление Госдепа о бойце Амриеве попыткой задеть Россию
4
В первый день "безвиза" новыми условиями въезда в ЕС воспользовались более 1400 украинцев
5
В Турции найдена древняя дрель возрастом 7,5 тыс. лет
6
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз
7
ФСБ возбудила уголовное дело против марокканцев за попытку незаконно попасть в Норвегию
Темы дня
Загрузка...
Реклама