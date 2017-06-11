Эксперты назвали основные риски для российской экономики

ЛИМАССОЛ, 11 июня. /ТАСС/. Падение цен на нефть, развитие технологий, политика властей США и изменения в динамике перетока капитала на глобальном рынке являются основными рисками для экономики РФ. К такому выводу пришли эксперты на конференции Cbonds на Кипре.

Существует два ключевых риска - очередное падение цен на нефть и развитие технологий, отметил бывший руководитель департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. "Технологические риски - это то, что никто не может предсказать. Судьба commodities (энергоносителей - ред.) также связана с развитием технологий", - отметил Тремасов. По его словам, сейчас все сфокусированы на действиях ОПЕК и сланцевой революции, но развитие технологий также может удешевить добычу нефти в будущем.

"В целом все, что касается диджитализации, тот же блокчейн, может привести к глобальному изменению политического ландшафта. Блокчейн по сути децентрализует некие функции правительства и может привести к политическим изменениям во всем мире", - предупреждает Тремасов.

"Нас и наших клиентов беспокоят изменения в динамике глобальных потоков капитала. На первом этапе такие изменения происходят незаметно и имеют большое воздействие на рынки, которое изначально трудно объяснить. Мы уже наблюдали это частично после избрания Дональда Трампа президентом США в конце 2016 года", - добавил старший аналитик "ВТБ Капитала" Максим Коровин.

Он напомнил, что ФРС США также перешла к повышению ставки, что автоматически привело к оттоку капитала с развивающихся рынков. "Но такие вещи очень сложно прогнозировать", - заключил он.

"Основной "черный лебедь" (редкое и трудно прогнозируемое событие, которое может привести к резким изменениям в экономике - прим. ТАСС) - президент США, который может не остаться президентом до следующего срока", - считает главный стратег по облигациям департамента праймброкериджа BCS Global Markets Леонид Игнатьев. По его словам, это станет потрясением для рынков и также приведет к перетоку капитала.