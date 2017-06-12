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Законодатели из Нью-Йорка посетят Россию, чтобы наладить связи с коллегами в регионах

Экономика и бизнес
12 июня, 1:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

В делегации рассчитывают, что эта поездка положит начало серии ежегодных визитов

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа членов законодательного собрания штата Нью-Йорк в сентябре посетит Москву, Санкт-Петербург и Татарстан, чтобы наладить связи со своими российскими коллегами в этих регионах. Об этом журналистам сообщил глава аппарата одного из членов Ассамблеи штата Антон Конев.

"Сенаторы и ассамблемены, члены обеих палат штата Нью-Йорк едут в Санкт-Петербург, в Москву и в республику Татарстан, с 13 сентября по 21 сентября", - сказал Конев, принимающий участие в страновой Конференции организаций российских соотечественников, которая проходит в Российском культурном центре. Ранее члены заксобрания получили приглашение от председателя госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина.

"Господин Мухаметшин был у нас в 2010 году, в 2011 году тоже была делегация, но, к сожалению, с 2011 и до текущего года не было никаких продолжений контактов, - пояснил Конев. - И вот это первый раз с 2011 года, когда мы заново начинаем эти отношения на региональном уровне". Делегация состоит из 26 человек, в нее входят члены фракций демократов, независимых демократов, республиканцев, а также представители неправительственных организаций.

"Совершенно точно будет подписано соглашение (меморандум о взаимопонимании) с республикой Татарстан. В Москве и Санкт-Петербурге пока еще проекта подписания нет, но думаю, что будет в ближайшем будущем", - продолжил глава аппарата. Он выразил надежду на проведение встреч с местными руководителями, бизнесом. "Хотелось бы наладить отношения на всех уровнях, в отношении образовательных обменов, в отношении бизнес-обменов, в отношении туристических обменов, культурных обменов", - добавил Конев.

В делегации рассчитывают, что эта поездка положит начало серии ежегодных визитов. "Это первые три региона, но я думаю, это не единственные регионы, с которыми штат Нью-Йорк будет работать", - резюмировал Конев.

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