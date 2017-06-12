Новак уверен, что нефтяной рынок стабилизируется к концу первого квартала 2018 г.

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак выразил уверенность, что нефтяной рынок стабилизируется к концу первого квартала 2018 г. Об этом он сказал в понедельник в эфире телеканала CNBC.
"Сегодня оборот падает. Для стабилизации рыночного баланса необходимо, чтобы показатель (запасов нефти - прим. ТАСС) упал до среднего за пять лет. Мы уверены, что это произойдет в течение нескольких ближайших кварталов, возможно к концу первого квартала следующего года", - сказал он.
Страны ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, в ноябре 2016 года заключили сделку о сокращении добычи нефти. Они должны были в первом полугодии 2017 года снизить ее производство на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года. На майской встрече в Вене участники продлили договор еще на девять месяцев (до апреля 2018 года).