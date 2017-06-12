Гройсман: хорватская компания займется бурением газового месторождения на Украине

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина и Хорватия договорились о выполнении работ по бурению на газовом месторождении в Полтавской области. Об этом сегодня сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Хорватию.
"Достигнута договоренность между "Укргаздобычей" и хорватской компанией "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" по выполнению работ по бурению в Полтавской области", - написал глава правительства в Facebook.
Сумма сделки, по словам Гройсмана, составила €786 млн.