Гройсман: хорватская компания займется бурением газового месторождения на Украине

КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Украина и Хорватия договорились о выполнении работ по бурению на газовом месторождении в Полтавской области. Об этом сегодня сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман во время своего визита в Хорватию.

"Достигнута договоренность между "Укргаздобычей" и хорватской компанией "Crosco Integrated Drilling & Well Services Ltd" по выполнению работ по бурению в Полтавской области", - написал глава правительства в Facebook.

Сумма сделки, по словам Гройсмана, составила €786 млн.