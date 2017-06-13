ФАС 14 июня рассмотрит дело о повышении цен на 4G модемы "большой тройкой" операторов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла к рассмотрению дело в отношении "Вымпелкома" ("Билайн"), "Мегафона" и МТС, возбужденное по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.

"Основанием для возбуждения дела явилось заявление гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы на территории Российской Федерации", - отмечает ФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 14 июня 2017 года.