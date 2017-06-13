Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС 14 июня рассмотрит дело о повышении цен на 4G модемы "большой тройкой" операторов

Экономика и бизнес
13 июня, 10:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Основанием для возбуждения дела явилось заявление гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы на территории России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России приняла к рассмотрению дело в отношении "Вымпелкома" ("Билайн"), "Мегафона" и МТС, возбужденное по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом говорится в сообщении службы.

"Основанием для возбуждения дела явилось заявление гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы на территории Российской Федерации", - отмечает ФАС.

Дело назначено к рассмотрению на 14 июня 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
История государственных символов России
Хищные птицы армии
Путешествие корреспондентов ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В пригороде Мюнхена на железнодорожной станции произошла стрельба
2
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
3
Шеф Пентагона признался, что был потрясен состоянием боеготовности ВС США
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Путин: США были готовы использовать террористов для дестабилизации РФ
6
Путин рассказал Стоуну об отце, юности и желании работать в КГБ
7
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
Темы дня
Загрузка...
Реклама