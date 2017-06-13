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Австрийская "дочка" ВТБ выдала "Газпрому" кредит на €300 млн сроком на 10 лет

Экономика и бизнес
13 июня, 13:29 UTC+3

Процентная ставка и цель, на которую будет направлено финансирование, банк не сообщает

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Австрийская "дочка" ВТБ - VTB Bank (Austria) выдала "Газпрому" кредит объемом в €300 млн сроком на 10 лет. Страховое покрытие кредита предоставило экспортно-кредитное агентство Австрии Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft, говорится в пресс-релизе ВТБ.

Процентная ставка и цель, на которую будет направлено финансирование, банк не сообщает.

"Газпром" - глобальная энергетическая компания, занимающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти, а также производством и сбытом тепло- и электроэнергии.

Компания реализует газопровод "Северный поток - 2", который должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер назвал Австрию ключевым партнером для реализации этого проекта.

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