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Гройсман: Киев готов присоединиться к новому газовому коридору с Хорватией и Венгрией

Экономика и бизнес
13 июня, 13:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 13, июня. /ТАСС

Глава украинского правительства заявил, что его страна заинтересована "в таких поставках газа на Украину"

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КИЕВ, 13 июня. /ТАСС/. Киев готов присоединиться к проекту формирования нового газового коридора с Хорватией и Венгрией, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье. Об этом заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман во время переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Гройсман находится в Хорватии с официальным визитом.

"Наша страна в рамках диверсификации поставок газа готова присоединиться к проекту формирования нового газового коридора Хорватия - Венгрия - Украина, который предусматривает использование мощностей LNG-терминала на хорватском побережье", - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия - Венгрия - Украина и готова "делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации". "Мы заинтересованы в таких поставках газа на Украину", - добавил глава правительства.

Проект входит в пакет инициатив президента Хорватии Колинды Грабарь-Китарович по формированию Центрально вертикали сотрудничества "Адриатика - Балтика - Черное море" и предполагает не только организацию поставок топлива, но и возможном объединении газотранспортных систем трех стран.

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