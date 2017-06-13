Минкультуры предлагает сдвинуть на год сроки введения обязательной классификации отелей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сроки введения обязательной классификации отелей могут быть сдвинуты на год, и первый этап начнется не в 2018, а в 2019 году. О таких поправках в законопроект о классификации отелей сообщила директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры России Ольга Ярилова на круглом столе в Госдуме.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение обязательной классификации гостиниц и других объектов туристской индустрии на территории РФ. Инициативой предлагалось с 1 января 2018 года ввести классификацию в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1 января 2019 года - в отношении объектов с номерным фондом более 15 номеров, а с 1 января 2020 года - в отношении всех гостиниц и средств размещения.

По словам Яриловой, Минкультуры в настоящий момент совместно с Госдумой работает над поправками к законопроекту ко второму чтению. "Обязательную классификацию отелей предполагаем осуществлять в три этапа, как это и было в первом чтении, только меняется дата вступления - с 1 января 2019 года в отношении гостиниц с номерным фондом более 50 гостиничных номеров, с 1 января 2020 года - с номерным фондом более 15 гостиничных номеров, с 1 января 2021 года - в отношении всех остальных гостиниц", - сказала Ярилова.

Она отметила, что также повышается ответственность участников системы классификации - так, за недобросовестную классификацию у аккредитованной организации предусмотрен отзыв аттестата аккредитации, а отзыв свидетельства классификации предусмотрен у "объекта туриндустрии, предоставляющего услуги, не соответствующие уровню присвоения категории". Вводится также предупреждение о первом выявленном нарушении, при повторном правонарушении размер административной ответственности будет составлять от 50 тыс. рублей до 1,5 млн рублей в зависимости от доходов предприятия.