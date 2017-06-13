WSJ: Saudi Aramco сократит поставки нефти в США в июле до минимума за 29 лет

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco оценивает объем экспорта нефти в США в июле в 850 тыс. баррелей в сутки. Это самый низкий июльский показатель с 1988 года, сообщает газета The Wall Street Journal.
По информации источников издания, в Saudi Aramco исходят из того, что экспорт нефти в США в июне упадет ниже отметки 1 млн баррелей в сутки. В августе показатель сократится еще на 100 тыс. баррелей (относительно июля). В последний раз поставки в августе достигали столь низкой отметки в 2009 году, отмечает газета.
На пресс-конференции в Астане в минувшие выходные министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех обратил внимание на ускорение сокращения глобальных запасов нефти. В ближайшие три месяца темпы также ускорятся, отметил он.
ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи нефти в конце 2016 года. Согласно договоренностям, участники должны были в первом полугодии 2017 года снизить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На майской встрече в Вене участники продлили соглашение до апреля 2018 года.