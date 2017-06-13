Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: Saudi Aramco сократит поставки нефти в США в июле до минимума за 29 лет

Экономика и бизнес
13 июня, 15:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

По данным источников газеты, в Саудовской Аравии исходят из того, что экспорт нефти в США в июне упадет ниже отметки 1 млн баррелей в сутки

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco оценивает объем экспорта нефти в США в июле в 850 тыс. баррелей в сутки. Это самый низкий июльский показатель с 1988 года, сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации источников издания, в Saudi Aramco исходят из того, что экспорт нефти в США в июне упадет ниже отметки 1 млн баррелей в сутки. В августе показатель сократится еще на 100 тыс. баррелей (относительно июля). В последний раз поставки в августе достигали столь низкой отметки в 2009 году, отмечает газета.

На пресс-конференции в Астане в минувшие выходные министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех обратил внимание на ускорение сокращения глобальных запасов нефти. В ближайшие три месяца темпы также ускорятся, отметил он.

ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в числе которых Россия, заключили сделку о сокращении добычи нефти в конце 2016 года. Согласно договоренностям, участники должны были в первом полугодии 2017 года снизить производство нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. На майской встрече в Вене участники продлили соглашение до апреля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: митинги 12 июня в ряде городов РФ прошли мирно, в других были провокации
2
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за дождей и гроз
3
Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей
4
В вологодской колонии умер осужденный за убийство Политковской
5
Черные аисты вернулись в Подмосковье после векового отсутствия
6
Следователи нашли две предсмертные записки "кратовского стрелка"
7
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
Темы дня
Загрузка...
Реклама