Самыми ненадежными заемщиками МФО оказались водители такси, официанты и строители

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Микрофинансовая организация (МФО) "Домашние деньги" опубликовала результаты исследования платежеспособности заемщиков МФО. Оно показало, что с уровнем платежной дисциплины заемщика коррелируют не только традиционные факторы (уровень заработной платы, кредитная история), но и вид занятости заемщика.
"Хуже всего платят по микрозаймам водители такси, официанты, индивидуальные предприниматели и строители", - говорится в пресс-релизе, подготовленном по итогам исследования. Как сообщают в МФО, 27-28% таких заемщиков пропускают платежи либо вообще перестают платить по кредиту.
Заработок водителей такси нестабилен, а сама работа подразумевает высокий риск получения травмы, поясняют авторы исследования. Усугубляет и тот факт, что большинство таксистов работают нелегально, что повышает вероятность потерять доход в случае лишения заемщика водительских прав. К тому же есть вероятность, что транспортное средство потребует не запланированных расходов на его ремонт. "Бывают случаи нападений или кражи груза - эти и подобные форс-мажорные случаи довольно часто приводят людей этой профессии к проблемам с возвратом займа", - отмечается в пресс-релизе.
Нестабильный заработок также является причиной низкой платежной дисциплины представителей таких профессий, как слесари, грузчики, лифтеры, дворники, разнорабочие (их "дефолтность" составляет от 23% до 27%). В число не самых надежных заемщиков попали и риэлторы, доходы которых резко изменились в последние годы.
"Слабо зафиксированная постоянная составляющая заработка, высокая доля переменной: процентных ставок, бонусов, премий, а также высокие профессиональные риски - все это влияет на платежеспособность", - говорится в исследовании.
При этом самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций оказались домохозяйки, сотрудники банков, учителя. Представители этих категорий допускают нарушение сроков платежей по микрозаймам в 15% и менее случаев.