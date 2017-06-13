Медведев поручил увеличить резервный фонд кабмина на 4,6 млрд рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину увеличить резервный фонд правительства России на 4,6 млрд рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе отмечается, что речь идет об увеличении фонда уже в 2017 году. Средства будут перечислены за счет неиспользованных остатков средств федерального бюджета 2016 года.