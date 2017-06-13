В Твери досрочно достроили второй дом для обманутых дольщиков СУ-155

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ТВЕРЬ, 13 июня. /ТАСС/. Строительство второго дома для 119 обманутых дольщиков компании СУ-155 досрочно завершено в Твери, сообщили в пресс-службе правительства Тверской области.
"В Твери раньше заявленного срока завершено строительство еще одного объекта СУ-155 - 123-квартирного 18-этажного жилого дома по улице Луначарского в микрорайоне "Радужный". Квартиры в нем получат 119 дольщиков", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что сейчас строительной компанией уже получено извещение об окончании строительства, завершаются работы по благоустройству придомовой территории, ведется подготовка к запуску лифтов.
В текущем году региональные власти изначально планировали завершить строительство четырех домов СУ-155. В ходе встречи губернатора Игоря Рудени с вице-президентом банка-санатора строительства "Российский капитал" Олегом Бетиным в марте текущего года было объявлено, что вместо четырех домов планируется сдать семь из восьми незавершенных объектов СУ-155 до конца 2017 года. В прошлом году в областном центре достроили один дом и передали ключи от квартир 388 семьям, последний дом будет завершен в 2018 году.
Группа компаний "СУ-155"- один из крупнейших строительных холдингов, в состав которого входят более 80 промышленных предприятий и строительных организаций, имеет просроченные обязательства перед дольщиками в 14 российских регионах. В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось правительство РФ. В каждой территории были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора.