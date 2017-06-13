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Футбольные болельщики смогут расплачиваться на матчах Кубка конфедераций браслетами Visa

Экономика и бизнес
13 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Платежные кольца и браслеты болельщиков будут привязаны к предоплаченным картам Альфа-банка

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Посетители футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года смогут оплачивать еду и напитки с помощью браслетов и колец, выпущенных платежной системой Visa совместно с Альфа-банком.

"Любители футбола приходят на стадионы, чтобы насладиться игрой, им совсем не интересно терять время на расчеты наличными и поиск суммы "без сдачи", - отметила генеральный директор компании Visa в России Екатерина Петелина.

Платежные браслеты, созданные на основе технологии NFC (Near field communication - технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 сантиметров - прим. ТАСС), болельщики смогут приобретать на стендах обслуживания клиентов Visa на стадионах. Пополнять лимит доступных к оплате ими средств можно будет с помощью кредитной или дебетовой карты на одном из 1600 терминалов, которые Visa также установит в местах проведения спортивных мероприятий.

Платежные кольца болельщиков будут привязаны к предоплаченным картам Альфа-банка. Они также будут оснащены встроенной антенной для поддержки технологии NFC, благодаря чему расплачиваться им можно будет везде, где принимаются бесконтактные платежи, отмечают в Visa.

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