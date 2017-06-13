Футбольные болельщики смогут расплачиваться на матчах Кубка конфедераций браслетами Visa

Наина Ельцина получила награду за поддержку кинофестиваля имени Тарковского "Зеркало"Культура 13 июня, 20:32
Олимпийская чемпионка Ищенко примет участие в празднике "Год до гола" в КалининградеСпорт 13 июня, 20:14
ФК "Зенит" представил Манчини в качестве нового главного тренераСпорт 13 июня, 20:14
Прыгунья в высоту Ласицкене одержала победу на пятом турнире подрядСпорт 13 июня, 20:08
Ефимова одержала победу на дистанции 50 м брассом на турнире в БарселонеСпорт 13 июня, 19:56
На третьем энергоблоке Чернобыльской АЭС произошло задымлениеПроисшествия 13 июня, 19:50
Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство СШАСпорт 13 июня, 19:44
Собянин назвал акцию оппозиции на Тверской улице подлой провокациейОбщество 13 июня, 19:37
ФК "Спартак" подписал контракт с защитником ТигиевымСпорт 13 июня, 19:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Посетители футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года смогут оплачивать еду и напитки с помощью браслетов и колец, выпущенных платежной системой Visa совместно с Альфа-банком.
"Любители футбола приходят на стадионы, чтобы насладиться игрой, им совсем не интересно терять время на расчеты наличными и поиск суммы "без сдачи", - отметила генеральный директор компании Visa в России Екатерина Петелина.
Платежные браслеты, созданные на основе технологии NFC (Near field communication - технология беспроводной передачи данных между устройствами на расстоянии около 10 сантиметров - прим. ТАСС), болельщики смогут приобретать на стендах обслуживания клиентов Visa на стадионах. Пополнять лимит доступных к оплате ими средств можно будет с помощью кредитной или дебетовой карты на одном из 1600 терминалов, которые Visa также установит в местах проведения спортивных мероприятий.
Платежные кольца болельщиков будут привязаны к предоплаченным картам Альфа-банка. Они также будут оснащены встроенной антенной для поддержки технологии NFC, благодаря чему расплачиваться им можно будет везде, где принимаются бесконтактные платежи, отмечают в Visa.